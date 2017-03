“Figure”, alla scoperta del dream pop made in Islanda dei Vök

Andiamo alla scoperta dei Vök, una giovane band dream pop che arriva da Rejkyavik, capitale dell’Islanda. Sound particolarissimo, estremamente d’atmosfera, conferma l’ottima vocazione musicale della terra dei Geyser su questo tipo di produzioni meno commerciali ma non per questo meno efficaci.

Dopo aver pubblicato gli EP “Tension” (2013) e “Circle” (2015) la band, fondata nel 2013 da Margrét Rán (voce della band) e dal sassofonista Andri Már (che comprende anche Ólafur Alexander Ólafsson a chitarra e basso ed Einar Hrafn Stefánsson alle percussioni) arriva ora al suo lavoro sulla lunga distanza. “Figure”, in uscita il 28 Aprile per la Nettwerk Music Group e prodotto da Jack Garrett in collaborazione con Brett Cox, è un disco audace e ambizioso dove il pop elettronico si mescola con frequenze distorte, melodie quasi sussurrate e una voce raffinata ed elegante.

‘Figure’ è una parola il cui significato muta in base ai diversi contesti di utilizzo: può significare “comprendere qualcosa”, ma anche far riferimento ad una figura nel buio, un corpo, una forma. Non c’è da stupirsi che la band islandese Vök, dal sound pop elettronico ma capace di improvvise e continue variazioni melodiche, abbia scelto proprio “Figure” come titolo per il suo album di debutto. Molti gli elementi che hanno ispirato la scrittura dell’album: dalla discografia di band come The Weekend e Little Dragon al cinema sci-fi, coprendo così un intero spettro di suoni e sensazioni.

Il singolo di lancio è “Show me”: il brano parla del profondo desiderio di volere qualcuno. Elettronica notturna e beat downtempo, il tutto compensato dalla voce ipnotica di Margrét. Il video che l’accompagna è stato girato alla fine del 2016, uno dei periodi più bui dell’inverno islandese. Meritano un ascolto anche “Waiting“., “If I was” e “Waterfall“. Ad aprile saranno in giro per l’Europa, in un tour che sta toccando tutti i principali Paesi.