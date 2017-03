Eurovision 2017, un po d’Italia in Croazia ed Estonia. La situazione nei vari paesi

Ultima settimana di scelte nei vari paesi in vista dell’Eurovision Song Contest 2017. Dead line, questo fine settimana, con lunedì 13 come concessione. Vediamo la situazione grazie l nostro sito partner Eurofestival News. Un po’ d’Italia in “My friend”, la canzone del croato Jacques Houdek, cantata anche nella nostra lingua e scritta nel testo italiano dal campano Fabrizio Laucella. E anche nella canzone estone, che si chiama “Verona” ed è proprio dedicata alla città scaligera. La cantano due veterani eurovisivi: lui è Koit Toome, 38 anni, oggi uno dei big della musica estone, già rappresentante estone nel 1998 e lei è Laura Poldvere, oggi ventottenne, nel 2005 in gara con la girband di studentesse adolescenti Suntribe. La produzione è la stessa del 2005, il pezzo è molto forte.

LA SCHEDA DI KOIT TOOME E LAURA (e della canzone)

Scelta interessante – forse uno dei pochi avversari veri per l’Italia – per gli australiani che lanciano il diciassettenne di origini aborigene Isaiah Firebrace, protagonista all’edizione 2016 di X Factor, reduce da un buon successo discografico.

LA SCHEDA DI ISAIAH FIREBRACE

Potrebbe invece sparigliare le carte – ma anche no – il bellissimo pezzo jazz di Salvador Sobral “Amar pelos dois” che ha vinto a sorpresa il Festival da Canção: lui è reduce da Pop Idol, come la sorella autrice del brano, Luisa Sobral, che però adesso è una delle cantanti jazz più celebri ed apprezzate del Portogallo e non solo.

LA SCHEDA DI SALVADOR SOBRAL

Scelta curiosa per la Romania, che tornava dopo l’anno di squalifica per morosità: la selezione nazionale è stata vinta da un brano che riporta in concorso dopo 12 anni lo yodel: lo cantano Ilinca, ventenne specializzata in questo tipo di sound e Alex Florea, reduce dall’edizione rumena di The Voice.

LA SCHEDA DI ILINCA E ALEX FLOREA

Annunciata poi la canzone della ceca Martina Barta, “My turn“, quella della belga Blanche “City lights” e quella delle olandesi O’G3NE, “Lights and shadows”. Infine, sono ore decisive per l’annuncio di San Marino. Sappiamo da una intervista dal dg Romeo ad Eurofestival news che saranno due artisti. Ecco la situazione sinora.

PRIMA SEMIFINALE (in azzurro la seconda metà serata)

SECONDA SEMIFINALE (in azzurro la seconda metà serata)

PAESI GIA’ FINALISTI