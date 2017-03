Lo Strego, il nuovo nome del pop italiano arriva… da San Marino

Il serale di Amici deve ancora cominciare ma ascoltando qua e là pare di riconoscere già il grande favorito: si chiama Nicolas Burioni, viene da San Marino e si fa chiamare Lo Strego. Le sue canzoncine con testi non banali, che dipingono sprazzi della nostra società, oltre ad essere estremamente orecchiabili, stanno già girando in radio. Questa “Il dj” (prodotta come le altre dalla Fascino, la società di Maria De Filippi)…sta già riscuotendo consensi.

Il ventottenne di Borgo Maggiore, è laureato in Industrial Design, dedica il suo tempo libero alla musica. In mome Lo Strego deriva da una vecchia tradizione popolare di un personaggio che viveva una doppia identità: di giorno abitante del villaggio e di notte qualcosa di diverso. Così è Burioni: di giorno impiegato presso un mobilificio, di notte si trasforma ne “Lo Strego” cantando nei locali i suoi brani che definisce “macabro-circensi”. Ammesso per primo al serale, è inserito nella squadra bianca che ha come coach Morgan. Lo Strego è riuscito a colpire gli insegnanti, Fabrizio Moro più di tutti, dunque sarà uno da tenere d’occhio. Sicuramente è qualcosa di diverso anche musicalmente dalla produzione mediamente piatta che esce da quel talent show.

Autodidatta, quest’estate è stato protagonista al contest Deejay On Stage dove ha vinto il Premio Special Radio Deejay con il suo inedito “L’Astronauta” che fa parte di un album a cui Nicolas Burioni sta lavorando da molto tempo. Intitolato “Benemerito Artista del Popolo”, che dovrebbe contenere otto canzoni, ognuna con il titolo che rimanda con ironia (ma non troppo) a un personaggio. Come il dj, come l’astronauta, ma anche per esempio, come “L’arrivista” “L’impiegato”, il cui testo è emblematico della situazione italiana.