Sabato via ad Amici 2017, ecco le squadre che si sfideranno, c’è un volto noto

Nomi interessanti per l’edizione 2017 di Amici, il talent show di Canale 5 che parte sabato e di cui questa settimana si sta registrando la prima puntata. Non c’è l’ha fatta il rapper sammarinese Irol, che non è entrato al serale, dove però c’è un’altra vecchia nostra conoscenza, vale a dire il tarantino Michele Perniola. Che per San Marino ha gareggiato sia allo Junior Eurovision 2013 che in coppia con Anita Simoncini all’Eurovision 2015, con in mezzo l’annuncio dei voti nel 2014.

Novità nelle giurie: Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti ed Ermal Meta saranno i quattro chiamati a votare i artisti, mentre i capisquadra saranno Elisa e Morgan. Giuliano Peparini, direttore artistico del programma, ha chiesto ed ottenuto l’ingresso di due ballerini in finale invece che uno, Cosimo Barra ed Oliviero Bifulco

Le storie. Oltre a quella di Perniola ci sono alcune belle storie. Quella del sammarinese Lo Strego, chiamato a ripercorrere le orme di Monica Hill, connazionale che da Amici ha spiccato il volo ed oggi è apprezzata interprete e corista (ma di lui riparleremo), quella di Shady Fatin Cherakaoui, ventitreenne, figlia di migranti, già partecipante ad X Factor (arrivò sino ai bootcamp). Inoltre, quella di Andreas Muller, che aveva partecipato nell’edizione precedente, dovette abbandonare la scuola poco prima della partenza del serale, per una frattura al gomito.

SQUADRA BIANCA (caposquadra Morgan, con Boosta dei Subsonica e Alessandra Celentano). Cantanti: Lo Strego (Nicolas Burioni), Mike Bird (Michele Merlo) anche lui ex X Factor, Thomas Bocchimpani (ex Io Canto). Ballerini: Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco

SQUADRA BLU (caposquadra Elisa, con Veronica Peparini e Rudy Zerbi). Cantanti: Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e Michele Perniola. Ballerini Andreas Muller, Vittoria Markov e Cosimo Barra

Come sempre, su questo sito non tratteremo di Amici approfonditamente, sia in protesta per il fatto che le puntate sono registrate, sia perchè come è noto, è un tipo di talent show del quale non condividiamo alcune dinamiche. Ma vista la presenza di Perniola, non mancheremo di aggiornarvi sulla situazione.