“Stay my love” è l’esordio da solista di Una Healy delle Saturdays

Il nome di Una Healy forse non vi dice nulla ma se siete appassionati un po’ di musica europea forse vi ricordetete di The Saturdays, la girl band anglo-irlandese che dal 2007 è buona protagonista delle classifiche britanniche. Di loro ci interessammo anche noi. Ebbene, approfittando di una pausa del gruppo, Una Healy che ne è parte, è uscita con un lavoro da solista.

“Stay my love” è il singolo d’esordio che accompagna “The waiting game” nel quale canta insieme al britannico Sam Palladio. Una ballad interessante, di atmosfera, che a dire il vero rimanda ad alcune produzioni italiane dei primi anni 90, ma che è assolutamente gradevole e radiofonica.

Una Healy è ormai anche un consumato personaggio televisivo: protagonista in vari show, è stata annunciata anche come giudice della nuova edizione di The Voice of Ireland. E ovviamente è anche protagonista sui media per il suo aspetto fisico, essendo anche stata nominata più volte fra le donne più sexy dell’isola del Trifoglio.