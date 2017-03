ECHO Awards 2017: anche un pezzo d’Italia fra i nominati

Tutto pronto per l’edizione 2017 degli Echo Awards, il prestigioso oscar della musica tedesca, il premo più importante d’Europa dopo i Brit Awards. Il premio, assegnato dalla Deutsche Phono-Akademie insieme con l’istituto di cultura dell’industria musicale della federazione tedesca sarà assegnato in diretta televisiva sulla ARD il prossimo 6 aprile, in diretta dalla Messe Arena di Berlino, condotto da due nomi noti della musica tedesco, Xavier Naidoo e Sasha, che fu celebre anche in Italia per il brano “If you believe” del 1998.

I big ci sono tutti, così come anche i grandi nomi emergenti: c’è anche Jamie Lee, l’ultima rappresentante eurovisiva della Germania, nonostante l’ultimo posto, così come uno dei gruppi fenomeno dell’anno AnnenMayKantereit, c’è Kerstin Ott, con e senzagli Steroact che l’hanno resa celebre a 34 anni. E ci sono, per l’ennesima volta, i sudtirolesi Kastelruther Spazten e l’italo-tedesca Oonagh. Ecco tutte le nominations.

ALBUM DELL’ANNO

Seelenbeben- Andrea Berg

Memento- Bohse Onkelz

Stärker als die Zeit-Udo Lindenberg

Hardwired…To Self-Destruct- Metallica

Blue & Lonesome- The Rolling Stones

CANZONE DELL’ANNO

One Dance- Drake feat. WizKid & Kyla

Don’t Be So Shy- Imany

Cheap Thrills- Sia feat. Sean Paul

Die immer lacht-Stereoact feat. Kerstin Ott

Faded- Alna Walker

CANTANTE UOMO POP DELL’ANNo

Mark Forster

Max Giesinger

Udo Lindenberg

Xavier Naidoo

Westernhagen

CANTANTE DONNA POP DELL’ANNO

Jamie Lee

Lina

Ina Muller

Kerstin Ott

Oonagh

BAND DELL’ANNO

AnnenMayKantereit

The BossHoss

Die Lochis

Sportfreunde Stiller

Unheilig

SCHLAGER

Andrea Berg

Fantasy

Maite Kelly

Klubbb3

Vanessa Mai

VOLKSTUMLICHE MUSIK (MUSICA POPOLARE)

Amigos

Dorfrocker

Andreas Gabalier

Kastelruther Spatzen

VoXXclub

HIP HOP -URBAN

Beginner

Bonez MC & RAF Camora

Kollegah

Shindy

Gzuz & Bonez MC

DANCE

Alle Farben

Gestört aber GeiL

Felix Jaehn

Schiller

Stereoact

ROCK

Böhse Onkelz

Broilers

Frei.Wild

Schandmaul

In Extremo

CANTANTE UOMO INTERNAZIONALE

Leonard Cohen

Drake

Shawn Mendes

Rag’n’Bone Man

Robbie Williams

CANTANTE DONNA INTERNAZIONALE

Beyoncè

Imany

Rihanna

Sia

Christina Stürmer

BAND INTERNAZIONALE

Distrubed

Metallica

The Rolling Stones

Twenty One Pilots

Volbeat

ESORDIENTE NAZIONALE

AnnenMayKantereit

Max Giesinger

Die Lochis

Kerstin Ott

Stereoact

ESORDIENTE INTERNAZIONALE

The Chainsmokers

Imany

Rag’n’Bone Man

Twenty One Pilots

Alan Walker

PRODUTTORE NAZIONALE

Eizi Eiz, Denyo, Tropf & FIDJIKRIS per Beginner

Herbig/Menzel/Seifert per Udo Lindenberg

Tobias Kuhn per Clueso

Mayer/Nitt/Cwiertnia per Mark Forster

Moses Schneider per AnnenMayKantereit