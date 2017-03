Eurovision 2017, il ritorno Valentina Monetta infiamma i fans

“Torno per i fan, mi hanno convinta loro, è una missione per loro“. Valentina Monetta e la quarta partecipazione all’Eurovision Song Contest, per San Marino. Stavolta però in coppia con Jimmie Wilson, cantante statunitense di musical noto per aver intepretato il ruolo di Barack Obama nel musical “Hope”. Una decisione, come racconta lei stessa nell’intervista rilasciata ad Eurofestival News, maturata in due sole settimane.

Valentina Monetta, assente nelle ultime due edizioni, punterà a ripetere lo straordinario e storico risultato del 2014 quando per la prima volta condusse in finale la Repubblica di San Marino col brano “Maybe”.

A comporre il pezzo Ralph Siegel, che ha accompagnato più volte le produzioni sammarinesi per l’Eurovision, in particolare con questa sono quattro nelle ultime cinque. Oltre alle innumerevoli partecipazioni, in qualità di compositore anche una vittoria nel 1982, quando “Ein bißchen Frieden”, cantato dalla tedesca Nicole, vinse la kermesse europea. Il testo di “Spirit Of The Night” è invece di Steven Barnacle e dalla paroliera tedesca Jutta Staudenmayer, che ha scritto i testi di gran parte della produzione schlager recente, in particolare quella degli austriaci Klostertaler.

San Marino RTV ha anche confermato al commento Lia Fiorio e Gigi Restivo, che così diventeranno i primatisti assoluti di lingua italiana al commento, con 24 serate, superando lo svizzero Nino Bertini, fermo a 21. Sul fronte Rai, commento su Rai 4 delle semifinali affidato alle voci di Radio 2 Andrea Delogu e Ema Stockholma, mentre confermati su Rai 1 per la finale Flavio Insinna e Federico Russo.