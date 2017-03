“Tage aus licht” , il pop internazionale dei tedeschi Soolo

Loro sono Tom Albrecht e Sarah Buehler, in arte Soolo e sono una delle cose migliori del panorama discografico tedesco attuale. “Tage aus licht” è la title track del loro primo album e ci presenta un pop fresco e radiofonico, molto contemporaneo. Attenzione però che non si tratta di esordienti. Lui infatti ha già alle spalle due album con una precedente band che portava il suo nome e una lunga carriera da autore per progetti di successo come Christina Sturmer, Roger Cicero e Bela B, il componente dei die Arzte nel suo lavoro solista.

L’incontro con Sarah Buehler che aveva alle spalle numerosi live ma non una carriera discografica è stato subito foriero di un feeling musicale che ha portato alla nascita del duo, che oggi si propone sulle scene con la voglia di diventare presto una realtà consolidata. Non a caso una major li ha presi subito in carico.

“Wenn wir alt sind”, il singolo di fresca uscita, è un bell’esempio di cosa possa offrire oggi la scena pop mitteleuropea, anche in lingue diverse dall’inglese. Ma meritano un ascolto anche “Sieben milliarden“, “Genau das” e “Zu zweit”. Decisamente da tenere d’occhio.