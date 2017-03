“Maybe”: sette anni dopo, ecco il ritorno dei Ten Sharp

Torna sulle scene uno dei nomi più importanti del pop anni 90, quello che risponde agli olandesi Ten Sharp. A sette anni dal loro ultimo singolo e quasi quindici dall’ultimo album, ecco “Maybe”, un inedito nuovissimo che a chi amava le sonorità belle ed avvolgenti che li fecero conoscere in Europa, non lascia certo l’amaro in bocca.

La canzone è nata durante l’incontro in uno show televisivo ed uno scambio musicale con un popolare rapper orange, Cho, partendo da una canzone di quest’ultimo, Misschien Wel Hè. Ne esce un prodotto completamente diverso, cantato inciso e pubblicato nello stesso giorno del loro incontro musicale.

Ten Sharp, con quasi trent’anni di carriera alle spalle, ebbe un periodo di enorme popolarità europea, Italia compresa, nel 1991, quando la sua hit “You”, contenuta nell’album “Under the water line” conquistò le classifiche e diversi primi posti. Da allora, da quell’album d’esordio, una lunga scia di lavori di successo alterno in patria, ma un progressivo allontanamento dalla scena europea.