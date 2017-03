Musicultura 2017, ecco i 16 finalisti: c’è anche l’attore Bob Messini

Musicultura, il concorso nazionale della canzone popolare e d’autore ha reso noto il nome dei 16 finalisti dell’edizione 2017 sui 60 che erano stati selezionati. A scegliere i brani il comitato artistico di garanzia che adesso sarà chiamato, dopo il concerto a loro riservato (il 1.aprile al Teatro Persiani di Recanati) e dopo il passaggio delle canzoni su Radio 1 Rai, a scegliere gli otto vincitori. Radio 1 trasmetterà il concerto, condotto da John Vignola e con una ospite di eccezione: Tosca.La poliedrica artista romana – vincitrice con Ron del Festival di Sanremo 1996, da sempre in prima linea nel tenere alta in variegate forme la bandiera di quella genia di canzoni che raccontano la vita – proporrà al pubblico di Musicultura un set acustico studiato ad hoc per l’occasione. Ecco i nomi dei finalisti, con le rispettive canzoni.

ALESSANDRO SIPOLO (Brescia)- Cresceremo anche noi

BOB MESSINI (Bologna) –Statistica

LUCIO CORSI (Castiglione della Pescaia – GR) – Altalena Boy

GIULIA MEI (Palermo) –Tutta colpa di Vecchioni

NICO GULINO (Erice – TP) –La musica non passa

NUNZIA BI (Telese Terme – BN) –Filastrocca

LUCA DOLCI (Forlì) –Starnuti

FRANCESCA SARASSO (Vercelli) – Non c'incontriamo mai

SIMONA SEVERINI (Gorgonzola – MI)- Piccola Elsa

IL GRANDE CAPO (Formia – LT) – Sottovoce

FRANCESCO PAPAGEORGIOU (Parma)-Amo la vita da farmi male

MIRKOEILCANE (Roma) –Per fortuna

LENE (Vimodrone – MI) – In fondo al film

VIRGINIA VERONESI (Lodi) – Rasserenami

FRÈ MONTI (Castellarano – RE) – In viaggio

LOVAIN (Grottaglie – TA) – 1,2,3

Tre nomi noti in questa lista: Frè Monti, già visto a The Voice of Italy ed in corsa quest’anno per Sanremo Giovani, Mirkoeilcane, al secolo Mirko Mancini, cantautore emergente con diversi premi vinti alle spalle e Bob Messini, attore e caratterista bolognese, qui in veste di cantante. I sedici artisti finalisti, singoli o gruppi che siano, sono tutti autori di ciò che interpretano. Con approcci compositivi ed espressivi diversissimi tra loro, sono rappresentativi del fermento culturale di un’Italia che, alla mensa della canzone, non si accontenta di cibi consolatori. Le canzoni finaliste andranno a comporre il CD Compilation di Musicultura 2017 e passeranno in mano alla programmazione radiofonica di Radio 1 Rai.

La successiva fase del concorso porterà alla selezione degli 8 vincitori che accederanno alle serate conclusive di Musicultura 2017 all’Arena Sferisterio di Macerata nel prossimo mese di giugno. Gli 8 vincitori saranno scelti dal pubblico dei social e s dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, formato da Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Luca Carboni, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Max Gazzè, Giorgia, Lo Stato Sociale, Maurizio Maggiani, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Sandro Veronesi, Federico Zampaglione, Stefano Zecchi. Al vincitore assoluto, decretato durante le serate finali, andranno in premio i 20.000 euro del Premio UBI –Banca Popolare di Ancona. Il concerto dei magnifici 16 di Musicultura sarà in diretta streaming il 1 aprile sul canale YouTube di Musicultura,