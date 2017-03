Download e airplay (19/3/2017) Katy Perry scalfisce il dominio di Ed Sheeran

L’unica capace di togliere un primato ad Ed Sheeran è Katy Perry, con la sua nuova canzone a cui partecipa Skip Marley, nipote del grande Bob. “Chained to rhytm” riporta all’attenzione la star americana in una chart per il resto ancora dominata dall’artista britannico e da Rag ‘n Bone Man: i due piazzano infatti due singoli a testa nelle varie top 10.

I 10 BRANI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Chained To The Rhythm- Katy Perry ft Skip Marley

2.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

3.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

4.Human – Rag ‘n bone man (GBR)

5.I feel it coming- The Weeknd ft Daft Punk

6.I don’t wanna live forever- Zayn ft Talor Swift (GBR)

7.Something Just like this- The chainskomers ft Coldplay

8.You don’t know me – Jax Jones (GBR)

9.Way down we go – Kaleo (ISL)

10.Scars To Your Beautiful- Alessia Cara

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

2.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

3.Human – Rag ‘n Bone man (GBR)

4.I don’t wanna live forever- Zayn ft Talor Swift (GBR)

5.You don’t know me – Jax Jones (GBR)

6.Way down we go – Kaleo (ISL)

7.Castle on the hill- Ed Sheeran (GBR)

8.Skin- Rag’n Bone Man (GBR)

9.It ain’t me- Kygo ft Selena Gomez (NOR)

10.Tuesday- Burak Yeter ft Danielle Sandoval (TUR)

I 10 BRANI PIU’ SCARICATI IN EUROPA

1.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

2.Chained to the rhtytm- Katy Perry ft Skip Marley

3.Something like this – The Chainsmokers & Coldplay

4.I don’t wanna live forever – Zayn & Taylor Swift (GBR)

5.I feel it coming- The Weeknd ft Daft Punk

6.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

7.You don’t know me – Jax Jones (GBR)

8.Human- Rag ‘n bone man (GBR)

9.It ain’t me- Kygo & Selena Gomez (NOR)

10. Despacito- Luis Fonti ft Daddy Yankee

I 10 BRANI EUROPEI PIU’ SCARICATI

1.Shape of you- Ed Sheeran (GBR)

2.I don’t wanna live forever – Zayn & Taylor Swift (GBR)

3.Rockabye – Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie (GBR)

4. You don’t know me – Jax Jones (GBR)

4.Human- Rag ‘n bone man (GBR)

5.It ain’t me – Kygo ft Selena Gomez (NOR)

6.Castle on the hill- Ed Sheeran (GBR)

7.Tuesday- Burak Yeter ft Danielle Sandoval (TUR)

8.Way down we go – Kaleo (ISL)

9.Be mine -Ofenbach (FRA)

10.Subeme la radio- Enrique Iglesias ft Descmeer Bueno, Zion & Annie Lennox (SPA/GBR)