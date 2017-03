“As I lay me down”, il nuovo singolo della svedese Wiktoria

Non è riuscita a staccare il biglietto per l’Eurovision Song Contest ma ancora una volta la sua canzone sta raccogliendo consensi in termini di vendite. La ventenne Wiktoria Johansson ci riporta indietro direttamente agli anni 90 con “As I lay me down”, che la conferma ottima interprete live, cosa non sempre così consueta negli artisti del Melodifestivalen, il concorso nazionale svedese, di alta qualità musicale, non sempre vocale.

Lanciata sei anni fa dal Lilla Melodifestivalen, il concorso per bambini, è poi entrata nell’ala protettiva di Anton Ewald ed è cresciuta molto dal punto di vista professionale. L’anno scorso, al suo primo tentativo di qualificazione, vinse comunque il disco d’oro per la bella “Save me”.

Adesso si ripropone con successo: qualche mese prima della sua seconda partecipazione era uscito anche “Unthink you”, altro bel brano, fresco e radiofonico. Attualmente è ancora al lavoro sul suo primo album e nel frattempo ha preso parte anche alla colonna sonora di un cartone animato.