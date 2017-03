Ecco The Motans: il nome emergente della musica europea è moldavo

Lui si fa chiamare The Motans e arriva dalla Moldavia. Da youtube, dove ha cominciato a mettere le sue produzioni, in breve tempo è diventato uno dei nomi più interessanti del panorama musicale di lingua rumena, anche – ma non solo – per via delle importanti collaborazioni, come questa in “Weekend“, dove duetta con Delia, una delle maggiori star attuali della Romania musicale.

Estremamente contemporaneo ed internazionale nelle sonorità benchè utilizzi appunto la lingua rumena. Dagli studi di economia alla musica, complice una chitarra e una società di produzione che ha creduto in lui e lo ha contattato su facebook, permettendogli di trovare spazio nel mercato musicale rumeno.

E c’è già chi l’ha messo in competizione con i Carla’s Dream gli altri moldavi di successo. Di certo, intanto è la conferma che la musica di qualità non è soltanto anglofona ma che anche all’est si fanno. produzioni assai interessanti. Qui invece “Versus”, anche questa merita.