Unite Unite Europe: la festa per i 60 anni del Trattato di Roma in 10 canzoni

Oggi è il 25 marzo e si celebrano i sessant’anni dal trattato di Roma, che istituì quella che allora era la Comunità Economica Europea e che poi nel 1992 diventerà Unione Europea, con una unione più stringente ancora. Noi celebriamo l’evento con 10 canzoni sull’Europa e gli europei. Buon ascolto e buon viaggio nella memoria.

Toto Cutugno- Insieme: 1992

L’inno europeo pop per eccellenza, che celebrava la nascita dell’Unione Europea come è oggi (col trattato di Maastrischt) e permise a Toto Cutugno di vincere l’edizione 1990 dell’Eurovision Song Contest del 1990, alla Vatroslav Lisinski Arena di Zagabria: “le nostre stelle, una bandiera sola: dammi una mano e vedrai si vola”. Per quelli come noi, che credono fortemente nell’Europa e nell’importanza di una Europa forte, è un brano che nel cuore. “Unite Unite Europe”.

2 Liam Reilly – Somewhere in Europe

Nella stessa edizione, semidimenticata, c’è anche questa ballata d’amore dell’altrettanto semidimenticato irlandese Somewhere in Europe. Giro d’Europa nel segno dell’innamoramento.

3 – Rosa Lopez – Europe’s living a celebration

La celebrazione della musica, ma anche dell’Europa. Rosa Lopez la cantava sul palco di Tallin nel 2002. Al di là del soggettivo valore del pezzo, un altro brano che celebra la forza e la bellezza di sentirsi cittadini di questo grande Paese multiculturale e multilingue che è l’Europa.

4 Monica Naranjo- Europa

Musica contro la guerra e musica anche contro chi vuole mettere uno contro l’altro. Monica Naranjo canta ricordando l’Europa ferita ma anche un’Europa che ha saputo risorgere, tornando grande. Un po’come la situazione attuale del continente.

5. Ultravox- New Europeans

Nel 1981 gli Ultravox, storico gruppo new wave inglese parlavamp di un altro fattore di grande unione per i giovani- e i vecchi europei – ovvero la musica elettronica che stava fortemente prendendo piede in quegli anni. E lo fanno alla loro maniera, a tutto ritmo

6. Roxy Music- A song for Europe

Brian Ferry e la sua badnd storica fanno un viaggio musicale attraverso alcuni dei posti più belli dell’Europa, spaziando dall’inglese, al latino, al francese.

7- Psychedelic Furs – Sister Europe

Una dichiarazione d’amore fraterno al Vecchio Continente cantata da uno dei gruppi chiave della scena rock e punk europea degli anni 80. Il brano è stato poi ripreso anche dai Foo Fighters

8. Kraftwerk- Trans Europe Express

Anno 1977, i tedeschi Kratwerk, pionieri della musica elettronica mondiale, sfornano questo particolarissimo pezzo “da viaggio”, nel quale si immagina un treno che attraversa le varie località del vecchio Continente. Naturalmente tutto nello stile minimale della band.

9. Gianna Nannini – Ragazzo dell’Europa

L’Europa, ma anche gli Europei. In questo caso, quelli di sesso maschile, raccontati dalla sempre lucida penna di Gianna Nannini. Correva l’anno 1982.

10. European Female (in celebration of)- The Stranglres

Nello stesso anno usciva anche questo pezzo della band inglese dei The Stranglers, che raccontava alla sua maniera l’immagine della donna del vecchio Continente.