“Voiceless”, il bel debutto di Isabell Otrebus

Ha appena 19 anni ma già una grande esperienza internazionale, se è vero che ha cantato davanti a Re Carlo Gustavo di Svezia come corista di Sanna Nielsen, terza all’Eurovision 2014. Ora Isabell Otrebus, nata Stoccolma da genitori polacchi si prepara a spiccare il volo. E pazienza se non ce l’ha fatta a rappresentare la Polonia, suo paese d’0rigine in questa edizione.

Su di lei hanno già messo gli occhi i maggiori autori svedesi, come Frederik Kempe e Davi Krueger, gli stessi che firmarono quella “Undo” che finì sul poadio. “Voiceless” è un pezzo in puro stile svedese, ma dal sound molto internazionale, che esalta la sua voce.

La Otrebus arriva al debutto discografico dopo l’esperienza a Poland has got Talent, cui ha preso parte quando di anni ne aveva 16 e dopo una lunga serie di concerti che l’hanno lanciata. Ed è arrivato subito un contratto con una major che la sta facendo conoscere anche nel nord Europa.