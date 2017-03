Eurovision 2017, ecco tutti i brani: il caso Russia scuote la rassegna

Completata la line up del prossimo Eurovision Song Contest. O meglio, completata se si troverà la soluzione al grande problema. Ve ne avevamo riferito: Julia Samoilova, la cantante in gara per la Russia, oltre alla disabilità, chiaramente non ostativa per la partecipazione al concorso, è salita agli onori delle cronache per essersi esibita in Crimea, quando in Ucraina esiste un divieto di entrare nel paese passando dalla Russia, come lei invece ha fatto e soprattutto, ha rilasciato dichiarazioni a favore dell’annessione russa della Crimea stessa. Il risultato è che è stata bannata dal paese per tre anni. Dunque, non può entrare in Ucraina e quindi non può -ad oggi – partecipare al concorso.

Sono sin qui falliti i tentativi di mediazione della EBU, che ha prima offerto di far esibire la cantante via satellite dalla Russia e ora sta facendo opera di convincimento presso il Governo ucraino perchè ricavi una nicchia nel divieto d’ingresso che le consenta di gareggiare. Va detto che la tv russa può gareggiare tranquillamente così come anche la canzone, perchè il provvedimento riguarda solo ed esclusivamente la cantante ed è su questo che si gioca la partita: Channel One non ha – anche qui, per ora – intenzione di cambiare artista, cosa che invece chiede la tv ucraina. Come finira? Presto sapremo. Intanto, qui sotto il riassunto attuale. Nei link sotto, le canzoni.

LEGGI DA EUROFESTIVAL NEWS: SAMOYLOVA BANNATA PER TRE ANNI

PRIMA SEMIFINALE (martedì 9 maggio ore 21) – diretta Rai 4, San Marino RTV Paese Artista Canzone Lingua Albania Lindita World Inglese Australia Isaiah Don’t come easy Inglese Azerbaigian DiHaj Skeletons Inglese Belgio Blanche City Blanche Inglese Finlandia Norma John Blackbird Inglese Georgia Tamara Gachechiladze Keep the faith Inglese Montenegro Slavko Kalezic Space Inglese Portogallo Salvador Sobral Amar pelos dois Portoghese Svezia Robin Bengtsson I can’t go on Inglese Armenia Artvik Fly with me Inglese Cipro Hovig Gravity Inglese Grecia Demy This is Love Inglese Islanda Svala Paper Inglese Lettonia Triana Park Line Inglese Moldavia Sun Stroke Project He Mamma Inglese Polonia Kasia Mos Flashlight Inglese Repubblica Ceca Martina Barta My turn Inglese Slovenia Omar Naber On my way Inglese

SECONDA SEMIFINALE (giovedì 11 maggio ore 21) – diretta Rai 4, San Marino RTV, RSI La 2 Paese Artista Canzone Lingua Austria Nathan Trent Running on air Inglese Danimarca Anja Nissen Where I am Inglese Irlanda Brendan Murray Dying to try Inglese Macedonia Jana Burceska Dance alone Inglese Malta Claudia Faniello Breathlessly Inglese Paesi Bassi O’G3NE Keep the faith Inglese Romania Ilinca & Alex Florea Yodel It! Inglese Russia Julia Samoilova* Flame is burning Inglese Serbia Tijana Bogicevic In too deep Inglese Ungheria Joci Papai Origo Ungherese Bielorussia NAVI Story of my life Bielorusso Bulgaria Kristian Kostov Beautiful mess Inglese Croazia Jacques Houdek My friend Inglese, Italiano Estonia Koit Toome & Laura Verona Inglese Israele Imri I feel alive Inglese Lituania Fusedmarc Rain of revolution Inglese Norvegia JOWST ft Alexander Walmann Grab the moment Inglese San Marino Valentina Monetta & Jimmie Wilson Spirit of the night Inglese Svizzera Timebelle Apollo Inglese