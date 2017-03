Mentre lavora al grande ritorno in pista delle Spice Girls (ma come GEM, le iniziali delle tre componenti rimaste, dopo che Mel C e Victoria Beckham hanno detto no, fermando anche l’uso del nome, qui il singolo di rientro), Geri Halliwell, oggi sposata con Chris Horner, team principal della Red Bull di Formula 1, è pronta per un nuovo singolo. “Love and light” la propone in una nuova veste.

Anticipato online, il brano è uno dei tredici che faranno parte del nuovo lavoro “Man of the mountain” e qui sotto lo potete ascoltare quasi come una primizia, visto che non esistono al momento tracce video ufficiali (questo è un fan made).

Per l’interprete inglese si tratta di un tentativo di tornare ai fasti del primo lavoro da solista, che sull’onda ancora fresca della girl band le portò tre dischi di platino e tre milioni di copie. I due che seguirono ebbero comunque ottimo successo, ma dopo il 2005, complice una reunion non fortunatissima delle Spice, la sua carriera ha subito una battuta d’arresto.

Tempo fa era tornata in auge in Australia, come giudice di Australia’s Got Talent e anche come scrittrice: parlammo qui del suo singolo che uscì all’epoca, completamente passato inosservato a dispetto del bel sound. Ora ci riprova: i fan delle Spice (e suoi personali) attendono con ansia.