Eurovision Song Contest 2017: ecco l’ordine di uscita ufficiale delle semifinali

Diramato quest’oggi l’ordine di esibizione delle 37 canzoni semifinaliste al prossimo Eurovision Song Contest, compilato dall’organizzazione (EBU e la tv ucraina, insieme al direttore artistico Christer Bjorkman) sulla base del sorteggio delle semifinali e della metà di competenza effettuato a gennaio. Non è andata benissimo a San Marino, che aprirà la seconda metà della seconda semifinale, dopo lo stacco pubblicitario (quindi potenzialmente, perdendo ascoltatori).

Sarà la Svezia ad aprire lo show- scelta molto televisiva, omaggio al Paese che più di altri ama l’evento – mentre l’altra semifinale è aperta dalla Serbia. Il terzo posto della Russia è anche questo molto indicativo: ad oggi non è ancora chiaro se Yulia Samoilova riuscirà a partecipare dopo il divieto di entrare in Ucraina, è di stamattina una lettera diffusa dall’EBU in cui si chiede esplicitamente al Governo ucraino di far partecipare l’artista, minacciando il ritiro diversi paesi. Se la Russia ci sarà, canterà molto lontano dalle votazioni.

Ricordiamo infine che le cinque big conosceranno il loro posizionamento nella notte fra giovedì e venerdì dopo la seconda semifinale, mentre l’Ucraina padrona di casa ha sorteggiato il proprio ordine di uscita e in finale canterà in posizione 22: le sarà molto utile in un’annata dove in cui ha un pezzo assai debole.

PRIMA SEMIFINALE (martedì 9 maggio ore 21) – diretta Rai 4, Radio 2, San Marino RTV, Radio San Marino Votano in questa semifinale i paesi già finalisti Italia, Spagna e Regno Unito Paese Artista Canzone Lingua Svezia Robin Bengtsson I can’t go on Inglese Georgia Tamara Gachechiladze Keep the faith Inglese Australia Isaiah Don’t come easy Inglese Albania Lindita World Inglese Belgio Blanche City Blanche Inglese Montenegro Slavko Kalezic Space Inglese Finlandia Norma John Blackbird Inglese Azerbaigian DiHaj Skeletons Inglese Portogallo Salvador Sobral Amar pelos dois Portoghese Grecia Demy This is Love Inglese Polonia Kasia Mos Flashlight Inglese Moldavia Sun Stroke Project Hey Mamma Inglese Islanda Svala Paper Inglese Repubblica Ceca Martina Barta My turn Inglese Cipro Hovig Gravity Inglese Armenia Artvik Fly with me Inglese Slovenia Omar Naber On my way Inglese

SECONDA SEMIFINALE (giovedì 11 maggio ore 21) – diretta Rai 4, Radio 2, San Marino RTV, Radio San Marino, RSI La 2 Votano anche i paesi già finalisti Francia, Germania e Ucraina Paese Artista Canzone Lingua Serbia Tijana Bogicevic In too deep Inglese Austria Nathan Trent Running on air Inglese Russia Julia Samoilova* Flame is burning Inglese Macedonia Jana Burceska Dance alone Inglese Malta Claudia Faniello Breathlessly Inglese Romania Ilinca & Alex Florea Yodel It! Inglese Paesi Bassi O’G3NE Keep the faith Inglese Ungheria Joci Papai Origo Ungherese Irlanda Brendan Murray Dying to try Inglese San Marino Valentina Monetta & Jimmie Wilson Spirit of the night Inglese Croazia Jacques Houdek My friend Inglese, Italiano Norvegia JOWST ft Alexander Walmann Grab the moment Inglese Svizzera Timebelle Apollo Inglese Bielorussia NAVI Story of my life Bielorusso Bulgaria Kristian Kostov Beautiful mess Inglese Lituania Fusedmarc Rain of revolution Inglese Estonia Koit Toome & Laura Verona Inglese Israele Imri I feel alive Inglese