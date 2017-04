“Avancer”, arriva anche in Italia il nuovo singolo di Ridsa

Di Ridsa abbiamo parlato tempo fa, ed oggi torniamo a parlarne perchè il singolo che è appena uscito, “Avancer” è fortissimo, di quelli che non riesci a star fermo. Disco d’oro con il suo album numero tre “Tranquille”, da rapper si è trasformato gradualmente in artista crossover, mantenendo inalterata la capacità di colpire musicalmente, con ritornelli di assolutamente orecchiabili.

È autodidatta ed è grazie alla rete e a Youtube che arriva al grande pubblico ed è ora tra gli artisti francesi più celebri in patria. Anche il suo nome nasce un po’ dalla voglia di nascondersi dietro a uno pseudonimo, un po’ per raccontare qualcosa di sé e della sua visione del mondo: Ridsa è un acronimo e sta per Rispetto, Identità, Determinazione, Solidarietà, Autenticità. Il suo singolo precedente, “Je m’en fous”, ha iniziato a far parlare di questo giovane e talentuoso artista anche qui in Italia. Ma è con “Avancer” che Ridsa torna davvero a far parlare. L’artista canta di sé, delle sue scommesse e delle sue sfide: di quelle vinte e di quelle perse: nella vita è importante andare avanti, sempre e comunque, con tutte le ferite che ci si porta addosso.

Nel 2016 è stato protagonista agli NRJ Awards, nominato come rivelazione dell’anno e adesso prova nuovamente a fare centro con questo brano – in Italia esce per la EGO – che anticipa il nuovo album “Libre”. Intanto però meritano un ascolto, dal lavoro precedente, anche “Porto Rico” e “Dois je me n’aller?“