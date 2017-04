“Le vie sait”, il rientro discografico della francese Priscilla Betti

Da bambina prodigio ad attrice e cantante di talento. Prescilia Betti, in arte Priscilla Betti torna sulla scena discografica con “La vie sait”, che anticipa il suo nuovo album e la ripropone dopo un periodo nel quale aveva preferito la strada del musical (“Flashdance”) e un profilo musicale più defilato dal punto di vista discografico.

Il fatto è che lei ha avuto successo giovanissima, ad appena 12 anni, dove un produttore della Metro Goldwin Mayer le fa incidere il primo singolo e il primo album che sono rispettivamente e disco d’argento disco d’oro. Poi per lei seguono alcuni anni di grande furore (altri tre dischi d’oro ed uno d’argento), poi un lento declino.

La serie musicale Chante, in Francia, la rilancia ma la popolarità non riesce a farla decollare musicalmente: nel 2007, a 18 anni, l’album “Casse come du verre”, ancorchè pieno di buone canzoni, resta ai margini.Questo brano ne segna il rientro discografico.