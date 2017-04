“Be mine”, il nuovo tormentone elettronico è dei francesi Ofenbach

Il nuovo ciclone elettronico sta arrivando dalla Francia. Loro si chiamano Ofenbach e stanno letteralmente scalando le classifiche europee tanto che delle loro produzioni si sono accorti dj come Robin Schulz o Tiesto che li hanno inseriti nelle loro scalette. .Dorian Lo e César de Rummel sono due amici d’infanzia che si incontrano al college e diventano produttori e musicisti realizzando una deep house sensuale ricca di suoni di derivazione funky, disco, rock.

Fra un remix e l’altro sono arrivate anche le produzioni originali, come “Be mine”, ma anche come i precedenti “What I want” , “You don’t know me” , con la voce di Brody Barclay e “Around the fire”. Tra i remix invece si ricordano “Hold back the river” di James Bay e “Feel the vibe” di Bob Sinclair e la rivisitazione di Walter Murphy della “Sinfonia n. 5” di Beethoven, dal film “La febbre del sabato sera”.

La loro canzone ha già conquistato la vetta in diversi paesi ed anche in Italia, dove è in radio dal 20 gennaio, comincia a guadagnare diversi consensi.