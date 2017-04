“Cynical youth”, il ritorno sulle scene di Debrah Scarlett

Atmosfere rarefatte, melodie non semplici, ma intense. Debrah Scarlett ritenta la scena europea dopo aver preso parte in rappresentanza della Norvegia, in coppia con Morland all’Eurovision Song Contest 2015 col brano “A Monster like me”, che valse loro il disco di platino ed un ottimo ottavo posto. A due anni di distanza esce con un suo lavoro intitolato “Dys(u)topia”.

E il singolo “Cynical youth” è quello che lancia il secondo lavoro della cantante svizzera. Se siete amanti del pop immediato, sicuramente è un prodotto difficile alle orecchie, ma la cantautice in questo brano dimostra tutta la propria bravura.

L’anno scorso fra l’altro era uscito un altro brano sulle stesse sonorità, “To figure“, che l’ex partecipante alla versione norvegese di The Voice ha fatto uscire solo in singolo: qui le melodie sono indubbiamente più ariose e anche l’arrangiamento di pianoforte rende tutto più fresco.