“La posa”, il Nada Trio fra inediti e omaggi ai grandi della musica

Doveva essere una operazione in grande stile, con un tour in tutta Italia, ma purtroppo il Nada Trio si esaurirà soltanto nel disco “La Posa” che sarà presentato venerdì 21 Aprile a Milano alle ore 18 presso la Mondadori di Piazza Duomo. Il lavoro nasce dalla collaborazione fra Nada e due ex componenti della Piccola Orchestra Avion Travel, Ferruccio Spinetti e Fausto Mesolella, ma quest’ultimo è improvvisamente scomparso qualche settimana fa e così il tour è stato annullato.

“La Posa” è anche il bellissimo inedito di un lavoro che rivisita successi di Nada e presenta omaggi importanti a Gianmaria Testa e Piero Ciampi, livornese come la cantante. Con “La Posa” il Nada Trio continua lo stesso percorso artistico, iniziato nel 1994, per documentare quella che è la grande e innovativa scrittura di Nada di questi ultimi anni.

Oltre alle canzoni di Nada (c’è anche “L’estate sul mare”) e ai citati omaggi ci sono anche una canzone di Marlene Dietrich tratta da L’Angelo Azzurro “Falling in love again” e un disperato canto popolare salentino, “Malachianta”. Infine, c’è una nuova versione di “Senza un perché”, inserita anche nella colonna sonora della serie TV “The Young Pope” con la regia di Paolo Sorrentino.