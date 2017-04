“En azul”: dopo sei anni, nuovo singolo per il duo Andermay

Torna sulle scene Andermay una delle produzioni elettropop migliori di Spagna. Ander Pérez e Amaya Martínez hanno alle spalle un paio di successi importanti: nel 2003 furono autori di “Dime”, la canzone con cui Beth rappresentò il Paese all’Eurovision e che raggiunse anche un ottimo riscontro nelle charts europee e poi nello stesso anno composero “Un juego de dos” che dava anche il titolo al loro lavoro d’esordio: il brano trovò popolarità 8 anni dopo dome sigla della versione spagnola del Grande Fratello.

Grandi successi come autori (5 dischi di platino con “Dime” e con le canzoni nell’album del talent show Operacion Triunfo, dal quale Beth uscì), meno con le loro cose (3 dischi di platino con la raccolta del 2003), il duo sha deciso di fare un regalo ai fan riprendendosi per un po0 la scena dopo qualche anno di lavoro dietro le quinte e dopo che nel 2009 aveva annunciato lo scioglimento.

“En azul” è un elettropop dalle sonorità retrò li rilancia dopo “Punto sin retorno”, ultima uscita dopo lo scioglimento. Il singolo ispirato all’opera di Krzysztof Kieslowski, “Tre colori: Azzurro”, esce per adesso soltanto in singolo e non sembra in produzione un nuovo album,