“Scared of the dark”: il grande ritorno degli Steps

A vent’anni dal loro esordio, tornano insieme gli Steps, una delle band cult di inizio millennio. “Scared of the dark” è il singolo appena uscito che ne celebra la seconda reunion, appunto quella per i 20 anni, che per adesso esce solo in singolo ma che farà da preludio ad un nuovo lavoro autoprodotto, in uscita a breve dal titolo “Tears on the dancefloor”.

Ultimi esponenti della sana eurodance britannica, gli Steps hanno una notorietà più grande nel mondo anglofono che nel resto del panorama musicale ma stiamo comunque parlando di un progetto che in soli cinque anni ha superato i 6.5 milioni di dischi nel mondo vincendo qualcosa come 16 dischi di platino in giro per il mondo.

Una prima reunion nel 2012 mostrò comunque una ottima fan base capace di portare loro ad un nuovo successo discografico, Ufficialmente in pausa, i componenti si sono dedicati a progetti solisti prima di questo importante rientro che li rilancia di prepotenza sulla scena discografica. Per adesso, dicono di non essere interessati alla ‘scommessa’Eurovision, ma c’è chi li acclama. Chissà.