Alla scoperta di Nika Zorjan, il nuovo talento firmato Maraaya

A distanza di un mese e mezzo dalla finale nazionale slovena per Eurovision Song Contest, la grande sorpresa che sta emergendo è questo pezzo, “Fse”, di Nika Zorjan, appena quinta al traguardo ma che si è guadagnata la vetta delle classifiche nazionali con merito, consacrando definitivamente questa figlia d’arte che dopo qualche anno di gavetta arriva al grande pubblico.

Lanciata da Slovenia’s Got Talent, per lei una lunga esperienza live e come corista sul palco eurovisivo prima di Tinkara Kovac e poi dei Maraaya, che adesso producono le sue canzoni: anche questo pezzo porta la firma di Raay e di sua moglie nella musica, mentre la cantante ha scritto il pezzo.

La canzone fra l’altro dovrebbe fare da preludio al primo album dell’artista che nonostante una buona esperienza ha finora dato alle stampe soltanto singoli ma non un lavoro completo. Per la prima volta in testa alla classifica, potrebbe essere arrivato il suo momento.