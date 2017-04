“Legocentrico”, il nuovo singolo di Giulia Penna

Di Giulia Penna si parlò tempo fa: seconda a Castrocaro, fece una apparizione alle audizioni di X Factor vestita da Wonder Woman, attirandosi le critiche dei giudici. Poi è passata anche dalla tv, con la conduzione di alcuni programmi. Ora torna alla musica col nuovo singolo “Legocentrico”, che ne svela un nuovo volto.

Dopo il successo di “Fuori è già Natale” e “Odio l’estate” il nuovo pezzo segna un cambiamento rispetto al passato. Una svolta e una crescita riconoscibili, sia nel testo che nella sonorità. Supportata da Danti, conosciuto per aver dato il boost giusto alle celebri hit “Andiamo a comandare” e “Che ne sanno i 2000”, Legocentrico ha un ritmo che resta impresso sin dal primo ascolto.

Legocentrico nasce dalla collaborazione tra Giulia Penna e i Two Fingerz che hanno raccontato in musica e parole una delle situazioni più comuni tra i giovani d’oggi: la delusione per un sentimento d’amore mal riposto, l’innamoramento per un ragazzo che conta solo sull’apparenza e sugli aspetti materiali mettendo in secondo piano le vere emozioni. Le strofe descrivono le sensazioni che scaturiscono da un rapporto non contraccambiato, che nasce da un’effimera illusione per trasformarsi in una dura accusa alla superficialità.

Per Giulia Penna, di recente, due riconoscimenti: nel 2014 vince il concorso Giam Academy e poi appunto il secondo posto al Festival di Castrocaro. Nel 2016 ottiene il premio con un suo inedito per la categoria Miglior Canzone Originale al Jerry Goldsmith Awards e scrive “Fuori è già Natale” per la colonna sonora dell’ultimo film di Massimo Boldi.