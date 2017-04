La nostra Buona Pasqua col christian metal degli Within Silence

L’abbiamo dimostrato più volte. Metallo pesante e musica cristiana non solo vanno d’accordo, ma vanno molto a braccetto. Nell’area danubiana sta crescendo un movimento parallelo a quello fortissimo del Nord Europa: i Signum Regis sono capostipiti ma dalla Slovacchia arriva anche quest’altra band, gli Within Silence, arrivata al primo album nel 2014 dopo sei anni di concerti come “e “Rightdoor”

“Road to Paradise” è il singolo che accompagna il primo album, ma le cose buone sono molte, come per esempio il singolo assoluto d’esordio, “Silent desire” Sonorità abbastanza classiche, del genere, nel solco di band come Stratovarius, Axenstar e Dreamtale, cercando di sfruttare canzone dalle ritmiche sostenute, tastiere in bella evidenza e linee melodiche ariose.

E’ la nostra Buona Pasqua, che come sempre, è in musica, a tutto volume in questo caso. Per chi crede, che sia una Resurrezione nel pieno senso del messaggio cristiano, anche rispetto ai tanti problemi attuali. Per tutti in generale, che sia una giornata di festa. Noi, come sempre, vi teniamo compagnia alla nostra maniera.