“Ciao Adios”, il nuovo singolo da solista di Anne Marie

Non ne abbiamo ancora parlato, è il caso di recuperare il terreno. Perchè Anne Marie Nicholson, come molte delle artiste e degli artisti che sono sbocciati grazie a collaborazioni importanti, arriverà presto al successo solista. E questa “Ciao Adios” promette molto bene.

Lei, come gli appassionati avranno senz’altro riconosciuto, è la voce del clamoroso successo mondiale “Rockabye”, dei Clean Bandit e ora, dopo un EP d’esordio passato sotto silenzio, un’altra collaborazione importante (con Rudimental) e aver cantato all’Eurosonic di Groningen, è pronta per il primo vero lavoro completo.

Un anno fa, prima del successo mondiale con la band elettropop, era uscita con un altro buon singolo, “Alarm“, doppio platino in Australia e tre dischi d’oro nel Regno Unito, in Canada e da noi. Il nuovo singolo è già disco d’argento in patria, ma ha già conquistato anche la vetta in Israele ed è in classifica in 15 paesi nel mondo.