“In your head” (e non solo): Jannike è pronta per il primo album

Nata in Finlandia, nella parte di lingua svedese, Jannike Sandstrom è uno dei nomi emergenti del pop europeo, che esce in questi giorni con “The girl in the picture”, l’album d’esordio che arriva dopo quattro singoli sparsi negli ultimi tre anni che l’hanno fatta conoscere nel panorama musicale scandinavo. L’ultimo dei quali è questo delizioso “In your head”.

Per lei comunque già una lunga carriera, passata dalla partecipazione con nono posto ad American Idol nel lontano 2008 ad una serie di produzioni, non solo in inglese e una continua formazione e l collaborazione con artisti e autori di livello come Linda Thompson, già compagna di Elvis Presley e autrice di “I have nothing” di Withney Houston.

Sino appunto al debutto sul mercato nordeuropeo, dove adesso sta guadagnando consensi. Meritano ascolti anche “Hug me”, assolutamente tutto da fischiettare e adattissimo all’estate, “Into the sun” o anche una delle sue cose in svedese, “Bara stunden”.