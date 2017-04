Eurovision, 10 big che hanno deciso di mettersi in gioco nel concorso

Secondo post a tema aspettando l’Eurovision. La lista dei grandi nomi che all’apice della carriera o ad un certo punto della propria hanno deciso di mettersi in gioco con la rassegna è lunga. Noi ne abbiamo scelti dieci e non sempre, come potete leggere, alla popolarità è corrisposto un successo nel concorso (talvolta, a dire il vero anche per colpa degli artisti…)

Cliff Richard – “Congratulations” (Regno Unito 1968) e “Power to all your friends” (Regno Unito 1973)

Per dire alle giovani generazioni chi sia Cliff Richard basti un dato: quando arriva all’Eurovision per la prima volta nel 1968 ha già 10 anni di carriera alle spalle, una lunga serie di certificazioni e primati ed oggi è l’artista inglese che ha venduto di più dopo i Beatles. “Congratulations” nel 1968 arriva seconda, per un punto, nel discusso Eurovision vinto dalla Spagna franchista. Cinque anni dopo torna, è terzo. Tuttora in attività, per almeno 15 anni dopo la seconda partecipazione continua ad infilare primati e dischi d’oro e d’argento.

Baccara – Parlez vous francais? (Lussemburgo 1978)

Quando la tv del Lussemburgo assolda le spagnole Baccara per l’Eurovision 1977 ha per le mani una gallina dalle uova d’oro: sono infatti il duo del momento, con alle spalle il milione e mezzo di copie vendute di “Yes, Sir, I Can boogie” dell’anno prima e di un’altra serie di enormi successo. Il loro debutto in francese vale un discreto (ma non per le ambizioni lussemburghesi…) settimo posto ed un altro successo discografico (anche per l’album che ne segue).

Ofra Haza – Chai (Israele 1983)

Nel 1983 Ofra Haza ha già cinque album di enorme successo in patria e in tutto il medio Oriente e arriva sul palco con un pezzo che ruota attorno ad un concetto chiave “Israele è libero”, pronunciato in quella stessa Monaco di Baviera dove pochi anni prima in occasione dei Giochi Olimpici un attentato dimezzò la rappresentativa in gara. Grande atmosfera e melodia trascinante, secondo posto.

Paloma San Basilio – La fiesta terminò (Spagna 1985)

L’Eurovision è spesso ingrato. Con Paloma San Basilio lo è stato senz’altro, perchè siamo di fronte ad una signora della lirica e del crossover che quando arriva sul palco di Malmo ha alle spalle sette album ma soprattutto consensi unanimi nel mondo con il musical Evita (dove fa sold out in tutta l’America Latina). La partecipazione eurovisiva, che arriva quasi per caso, dovrebbe valerle una facile vittoria o quantomeno un piazzamento a ridosso del vertice e invece, nonostante un pezzo a tratti epico e una performance degna del nome, arriva solo quattordicesima. La carriera, per inciso, non è minimamente scalfita: tornerà a mietere successi nel mondo.

Alla Pugacheva – Primadonna (Russia 1997)

Cosa ci fa all’Eurovision una signora che ha già venduto 250 milioni di dischi ed è venerata come un regina in tutti i paesi della ex Unione Sovietica? “Voglio farmi conoscere in tutta Europa”, dice Alla Pugacheva. Senza timore per la gara, non cambia il suo stile: canzone in russo, scritta di suo pugno. Arriva solo quindicesima, ma finalmente l’occidente non la conosce più solo nelle cassette.

Patricia Kaas – Et s’il fallait le faire (Francia 2009)

Madame Patricia Kaas, 20 milioni di dischi venduti sino a quel momento e una fama sconfinata come ambasciatrice della chanson nel mondo, in particolare nell’ex Urss, dove quell’anno si svolge l’evento. La Francia ha bisogno di un risultato di livello, la contatta e lei accetta, per omaggiare la madre scomparsa l’anno prima in quel giorno: “E’ un onore per me rappresentare la Francia”. Ottavo posto, premio della critica e una ovazione immensa.

Noa (con Mira Awad) – There must be another way (Israele 2009)

La scelta della tv israeliana è chiara: mettere insieme due artiste che si battono per la pace fra Israele e Palestina. Una delle due è Noa, l’ambasciatrice della musica israeliana e della pace israelo-palestinese nel mondo, l’altra è Mira Awad, palestinese che canta principalmente in arabo. Le due si incrociano nel testo, cantando una nella lingua dell’altra e anche in inglese. Loro canzone di pace è inopinatamente appena sedicesima (forse anche per via una esecuzione in finale non all’altezza della fama di entrambe).

Blue – I can (Regno Unito 2011)

Nove anni dopo, riemergono i Blue da un passato fatto di 20 milioni di dischi e di una fan base smisurata nel mondo, Italia compresa. E in effetti, quando accettano di mettersi in gioco, l’hype è enorme. Il pezzo funziona, la campagna promozionale della BBC è massiccia. Loro restano in testa ai bookies sino al primo live, quando presentano la canzone in uno show. E’ li che si capisce che non sarebbe stato così facile. L’esibizione qui sotto, quella in concorso, lo conferma. Arrivano undicesimi solo ed esclusivamente grazie ai fan perchè per le giurie sono a fondo classifica: per quanto sia incredibile, è il miglior risultato britannico dal 2010 ad oggi.

Engelbert Humperdinck – Love will set you free (Regno Unito 2012)

Quello di Hump è forse il più grande tonfo della storia britannica recente dell’Eurovision, perchè riguarda un signore che arriva in concorso dopo 50 anni di carriera, a 75 anni, con 150 milioni di dischi venduti. Uno che riempe ancora le arene in giro per il mondo. Porta una delicata ballata scritta da un Grammy Winner ed è sorteggiato a cantare per primo. Lo fa bene, ma aveva sbagliato la sera prima, nella finale delle giurie. Penultimo.

Anouk- Birds (Paesi Bassi 2013)

I Paesi Bassi vincono la loro scommessa. Perchè Anouk, in patria, è una che non sbaglia un disco, con una lista di primi posti e dischi di platino lunga così. Ma l’Europa di lei s’è in realtà dimenticata, fermandosi a “Nobody’s wife” del 1997. L’avevano lasciata rocker, la ritrovano cantautrice melodica, ma bella come sedici anni prima. Arriva ottava e rilancia un Paese in crisi. Ma soprattutto, rilancia gli ascolti nazionali che con la sua sola presenza quadruplicano quelli dell’anno precedente.