Lo Sportello di Euromusica- La ‘confraternita musicale’ CF Crew

Allo Sportello di Euromusica ospitiamo oggi la CF Crew, con il singolo “Tutto il giorno”, il secondo dopo “Suite” estratto da California Roll, il loro primo album. Il brano racconta la giornata tipo della prima confraternita trap: Pablo, Treisi e Sander si risvegliano dopo una notte da leoni e vivono con ironia il disagio e la fatica di una giornata di hangover. Protagonista assoluto del videoclip è il “cocco per le miste”, mascotte ufficiale della CFCrew, assieme a tutti i confratelli che condividono l’atmosfera surreale e il party fuori controllo.

Il sound dell’album è quello della west coast americana, la Trap, che dai primi posti delle classifiche mondiali ha influenzato i testi di Pablo, Sander e Treisi e i beat dei due produttori Tony AV e Lawrence Vee.

CF Crew è il primo esempio in Italia di confraternita musicale, un progetto discografico che ricalca lo stile, il mood, i canoni e le icone dell’immaginario “frat” americano: college party, bravate, iniziazioni, bicchieri rossi e -soprattutto- legami d’amicizia che lasciano un segno indelebile in tutti coloro che vivono l’esperienza CFCrew.

I tre protagonisti sono Pablo, Sander e Treisi (classe 1991), voci del progetto e autori di tutti i testi. La loro musica nasce durante gli anni dell’università dalla passione dei tre per il rap e la bass music made in U.S.A., la stesura dei loro testi non è altro che la naturale espressione della loro amicizia di lunga data.

Sander e Treisi sono gemelli, Pablo era loro compagno d’asilo: si definiscono “fratelli con sangue diverso” e questo loro legame diventa con gli anni il loro punto di forza, oltre che il motore di un’affinità unica e dirompente. Il risultato è il perfetto equilibrio delle tre voci nei brani e nei live. Ma come tutte le confraternite, è aperta a tutti quanti vogliano condividere progetti ed esperienze di crew.