“Wunderkerzenmenschen”, il singolo d’esordio della tedesca Lea

Attenzione a questa giovane ragazza perchè ha talento da vendere: Lea Maria Becker, in arte solo Lea ha 16 anni e “Wunderkerzenmenschen”, il singolo d’esordio. Come molti giovani oggi ha cominciato mettendo le sue cose su youtube e alla fine si è accorta di lei prima una etichetta indipendente e poi la Sony. In breve sono arrivati il singolo e l’EP “Vacuum”.

Talmente forte che in breve sono arrivati anche i remix di alcuni dei dj più importanti fra cui Marteria, uno dei nomi di peso del settore in Germania. Oggi il suo elettropop è un perfetto esempio di quanto la Germania produca progetti musicali di livello internazionale anche in lingua tedesca.

Il singolo qui sotto è una sorta di suo manifesto musicale, che mette insieme tutta la freschezza dei suoi 16 anni, la musica con la quale è cresciuta e l’inserimento pieno nel mercato attuale, rappresentata al meglio dalla collaborazione con Alex Lys, uno dei giovani producer emergenti.