“Pop”: il nuovo singolo dei danesi L.I.G.A a tutta energia

Da quattro anni sono un nome fra i più interessanti del panorama pop scandinavo e soprattutto rappresentano l’anima multietnica e multiculturale del Paese dove vivono, la Danimarca. “Pop” è il nuovo singolo dei Liga. Il trio danese si presenta al cospetto delle radio con un brano che anticipa il loro nuovo album, dal sapore estremamente anni 80.

Ospiti fissi delle radio nazionali, compresa quella pubblica, sono una ottima dimostrazione di come il pop, quello buono, non abbia confini linguistici: in questo sito l’abbiamo spesso mostrato ma vale la pena ribadirlo in un tempo in cui la musica anglofona pare essere la sola capace di varcare con costanza i confini nazionali.

“Rundt rundt” è un’altro bel pezzo da ascoltare. Per loro sin qui cinque singoli ed un album eponimo, con un disco di platino ed uno d’oro all’attivo. Le potenzialità per migliorarsi ci sono tutte.