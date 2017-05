Aspettando l’Eurovision 2017, il nostro best of delle 61 edizioni

Da domani entriamo nella modalità Eurovision Song Contest 2017, nel senso che fino a domenica 14 tutti i nostri post saranno dedicati alla rassegna che comincia martedì (anzi, che in realtà è già cominciata, visto che dal 30 aprile gli artisti sono a Kiev per le prove), ma intanto, nell’attesa un piccolo ripasso.

Abbiamo infatti compilato quello che secondo noi è il best of di tutti i paesi che hanno preso parte almeno due volte all’Eurovision Song Contest (quindi tutti meno il Marocco, in gara nel solo 1980), scegliendo una canzone per paese, dal 1956 ad oggi. Ecco il risultato, assolutamente soggettivo, ovviamente: come vedrete, non mancano le sorprese. Buon ascolto e…Buon Eurovision.



Watch Eurovision Best Songs each country 1956-2016 in Music | View More Free Videos Online at Veoh.com