Prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2017: dove seguirla, come votare

Stasera via all‘Eurovision Song Contest 2017, in diretta dall’International Exhibition Center la prima semifinale. Si comincia alle 21. L’Italia è già in finale e quindi Francesco Gabbani canterà direttamente sabato sera, ma l’Italia è chiamata comunque a votare in questa semifinale una delle 18 canzoni in concorso.

SU EUROFESTIVAL NEWS LEGGI COME TELEVOTARE

Sulla Rai la diretta comincia con una anteprima dalle 20.50 su Rai 4, con commento di Andrea Delogu e Diego Passoni che saranno anche i commentatori della serata. I due commenteranno anche in contemporanea su Radio 2 . Diretta anche sul sito di Rai 4 e su quello du Raio 2 in streaming. Il programma sarà disponibile anche in audio originale (cioè senza commento) attivando l’apposita funzione: qui trovate le indicazioni.

Un commento alternativo in Italiano è lo trovate anche su San Marino RTV (canale 520 sky, 73 DTT Emilia Romagna, parte del Veneto e delle Marche e in streaming sul sito), commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo. Sotto, gli artisti in gara stasera.