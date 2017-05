Eurovision 2017, stasera la seconda semifinale: tocca a San Marino

Stasera tocca a San Marino. Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2017, che andrà in onda alle ore 20.50 con anteprima su Rai 4 (commento di Andrea Delogu e Diego Passoni) oppure se preferite alle 21 su San Marino RTV (commento Lia Fiorio e Gigi Restivo) e su RSI La 2 (commento Clarissa Tami e Sebalter) si esibiranno Valentina Monetta e Jimmie Wilson con “Spirit of the night“

Diretta anche sul sito di Rai 4 Il programma sarà disponibile anche in audio originale (cioè senza commento) attivando l’apposita funzione: qui trovate le indicazioni. Sotto, i cantanti e le canzoni