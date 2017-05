Eurovision 2017, seconda semifinale: finisce l’avventura di San Marino: le qualificate

Sorprese nella seconda semifinale dello Eurovision Song Contest 2017. Esce di scena una delle fanwank dell’edizione, ovvero “Verona” del duo estone Koit Toome e Laura, che paga una esibizione decisamente negativa di lei. Ed esce di scena anche la Macedonia, con Jana Burceska e “Dance alone”: quest’ultima, fra l’altro, in stato interessante, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato poco prima dei risultati. Non ce la fa neanche San Marino: Valentina Monetta e Jimmie Wilson escono di scena al primo giro con la loro “Spirit of the night”

Le qualificate di stasera, che vedete qui sotto in ordine sparso, si aggiungono a quelle di ieri sera e alle cinque finaliste di diritto Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e all’Ucraina padrona di casa.