Charts (14/5/2017): “Despacito” raddoppia e conquista l’Europa

“Despacito” è il nuovo tormentone: Luis Fonsi e Daddy Yankee raddoppiano e piazzano in classifica, ai primi posti non solo la versione originale del loro reaggaeton ma anche il remix che li vede cantare insieme allo statunitense Justin Bieber. Sarà con ogni probabilità il successo dell’estate.

ALBANIA:Singoli: Pse Po Ma Lun Lojen- Capital T

Album: Self made – Enca

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Humanz- Gorillaz

BELGIO- Singoli: Something just like this – The Chainsmokers & Coldplay(Fiandre)/ Shape of you – Ed Sheeran (Vallonia)/Shape of you – Ed Sheeran(Germanofono)

Album: Humanz-Gorillaz (Fiandre) /Selfocracy – Loic Nottet (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Bezimeni- Mia (slavi)/ Be who you are – The Kooks (internazionali)

Album:Život nije siv – Mja Dimsic (slavi)/÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Halluden Highway – Haloo Helsinki

FRANCIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Ipseitè- Damso

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Laune der nature- Die Toten hosen

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: For Crying out loud – Kasabian

GRECIA- Singoli: Human- Rag ‘n bone Man

Album: Live -Charis Kostopoulos

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Mr Minister Great – Junius Meyvant

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Pizzicato -Izi

LETTONIA- Singoli: Symphony- Clean Bandit ft Zara Larsson

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

MALTA – Singoli:It ain’t me- Kygo ft Selena Gomez

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:O Pani!- Grzegorz Hyży

Album: Siesta XII Prezentuje Marcin Kidrynski – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Siempre mais- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Není nám do pláče- Chinaski

ROMANIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

RUSSIA- Singoli: Vpusti muzyku -Elka

SAN MARINO – Airplay: Partiti adesso-Giusy Ferreri

SERBIA- Singoli: Ljubav na dar- The Frajle (Slavi)/You don’t know me – Jax Jones fr Raye (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Randevu-Manouche (nazionali)/Symphony- Clean Bandit ft Zara Larsson(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Lo niego todo- Joaquin Sabina

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Hov 1 -Hov 1

SVIZZERA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album Humanz – Gorillaz

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: 20. Jubileumi Koncertshow- Hooligans