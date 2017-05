“Paradise”: dopo cinque anni il ritorno sulle scene dei The Rasmus

Segnaliamo con grande piacere il ritorno sulle scene di una delle band rock e hard rock più interessanti dei primi anni 2000 che dopo cinque anni di silenzio ci riprova: parliamo di The Rasmus. La band finlandese capitatana da Luri Ylonen è uscita a settembre con “Dark matters”, anticipata dal singolo “Paradise“, che ne conferma l’ottima vena anche dopo qualche anno di lontananza dal mainstream.

C’è da dire che sebbene in patria non abbiano mai vista scalfita la loro fama, The Rasmus hanno avuto il loro periodo migliore a cavallo fra il 2000 e il 2003, quando hanno raccolto importanti successi internazionali. “In the shadows” del 2003, compreso nell’album “Dead letters” è senz’altro il loro maggior successo, che da noi arrivò sino al numero 2 delle classifiche e nel mondo vendette 500000 copie con 5 dischi d’oro.

L’album invece toccò i due milioni e fu disco di platino in Germania e in Svezia e doppio platino in patria. Ora questo nuovo singolo interessante, che fa da apripista al nono lavoro. Si preannuncia comunque un ottimo riscontro nel nord Europa dove questo genere è ancora molto forte.