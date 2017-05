“Fets a mida” , il pop travolgente in catalano degli Animal

Spuntati all’improvviso dalla rete, gli Animal sono in realtà un progetto artistico che ha alle spalle musicisti di esperienza, su tutti Gerard “Goku” Muñoz, poco noto nel mainstream ma protagonista in vari altri progetti pop catalani. E proprio il fatto di cantare in catalano è una delle cose che li caratterizza maggiormente: la fusione della seconda lingua spagnola e del pop orecchiabile e commerciale ne hanno fatto un successo in tutto l’etere catalano.

“Fets a mida” è solo un esempio della loro produzione: melodia travolgente che entra nelle orecchie, sound molto estivo e radiofonico. “Més enllà de les paraules” (più là delle parole, ovvero i gesti, l’istinto primario degli animali) è il loro progetto d’esordio, lanciato nientemeno che in distribuzione gratuita.

E il primo singolo “Nomes amb tu” aveva avuto un hype incredibile, con 10000 ascolti in 24 ore. Per loro è ancora in corso un tour in Catalogna (ma non solo), nelle radio e nelle tv, oltre che una collaborazione con diversi artisti della scena musicale spagnola