Charts (21/5/2016): soltanto Salvador Sobral contro ‘Despacito’

Finito il dominio di Ed Sheeran, è ormai in corso quello del tormentone dell’estate, ovvero ‘Despacito’, presente in vetta sia nella versione classica che nel remix con Justin Bieber. Per adesso – e solo perchè sta scalando posizioni.- l’unico che riesce a togliere un pò di spazio a Luis Fonsi e Daddy Yankee è il vincitore dell’Eurovision 2017 Salvador Sobral.

ALBANIA:Singoli: Pse Po Ma Lun Lojen- Capital T

Album: Pranvere- Buta

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Laune der natur – Die Toten hosen

BELGIO- Singoli: Something just like this – The Chainsmokers & Coldplay(Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/Shape of you – Ed Sheeran(Germanofono)

Album: Harry Styles- Harry Styles(Fiandre) /Selfocracy -Loic Nottet (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: Bezimeni- Mia (slavi)/ Shape of you – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Život nije siv – Mja Dimsic (slavi)/÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Halluden Highway – Haloo Helsinki

FRANCIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Deo favente – Sch

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Helene Fischer – Helene Fischer

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Harry Styles- Harry Styles

GRECIA- Singoli: Human- Rag ‘n bone Man

Album: Live -Charis Kostopoulos

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Harry Styles- Harry Styles

ISLANDA- Singoli:Mr Minister Great – Junius Meyvant

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Zerovskij solo per amore- Renato Zero

LETTONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli:Amar pelos dois- Salvador Sobral

MALTA – Singoli:Symphony – Clean Bandit dt Zara Larrsson

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Harry Styles- Harry Styles

POLONIA- Singoli:O Pani!- Grzegorz Hyży

Album: Minione – Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba

PORTOGALLO- Singoli:Amar pelos dois- Salvador Sobral

Album: Siempre mais- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Není nám do pláče- Chinaski

ROMANIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

RUSSIA- Singoli: Vpusti muzyku -Elka

SAN MARINO – Airplay: Partiti adesso-Giusy Ferreri

SERBIA- Singoli: Ljubav na dar- The Frajle (Slavi)/You don’t know me – Jax Jones fr Raye (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Randevu-Manouche (nazionali)/Symphony- Clean Bandit ft Zara Larsson (Country Club Martini Crew Remix)(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Lo niego todo- Joaquin Sabina

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Hov 1 -Hov 1

SVIZZERA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album Laune der natur – Die Toten Hosen

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: Az igazi szabadság- Ossian