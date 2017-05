“Hold on” , il nuovo singolo della ex Spice Melanie C

Un gradito ritorno sulle scene, quello di Melanie Chisholm, ex Sporty Spice. “Hold on” è il suo nuovo singolo, nel quale debutta con uno dei nomi nuovi della musica britannica, Alex Francis, del quale si sta interessando con molta attenzione la BBC, sempre molto attenta nella promozione dei nuovi talenti.

Un brano dal sapore fresco, radiofonico, che rilancia la cantautrice inglese sulla scena. C’è da dire che sebbene fatichi a ritrovare i fasti di un tempo, Melanie C è una delle poche componenti delle Spice Girls ad aver trovato una carriera solida da solista, non accettando l’operazione reunion che le colleghe stanno cercando di mettere in piedi

“Version of me”, l’ultimo lavoro è arrivato al disco d’argento in Germania che equivale a 50000 copie, mentre invece nel Regno Unito è andato meno bene: anche per questo probabilmente esce ora in una versione deluxe che comprende anche questo brano inedito.