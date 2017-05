L’indiscrezione: Battiti Live 2017 anche su Italia Uno?

La notizia l’ha data per primo il collega Vito Troilo, direttore di Bisceglieviva: Battiti Live, il popolare programma musicale estivo tramesso e prodotto da Radionorba, l’emittente pugliese ascoltata in tutto il sud Italia, otrechè sulla radio e sulla versione tv (in streaming in tutta Italia) potrebbe approdare questa estate anche su Italia Uno. Sarebbe un gran colpo per l’emittente Mediaset che dunque di fatto tornerebbe ad avere un qualcosa di molto simile al sospeso Festivalbar. Si tratta ovviamente di una indiscrezione della quale non sono noti i dettagli, ma è chiaro che la cosa fa molto rumore, proprio per i tanti fans che seguono l’evento su Radionorba tv e per i nostalgici della rassegna Fininvest.

C’è un filo rosso in tutto questo, è la collaborazione fresca di stipula fra Radionorba e Mediaset ncretizzata dall’arrivo a Conversano di Leo Zani, uomo del biscione, oltre che dall’acquisizione di un gruppo di serie tv prodotte da Cologno Monzese. Non solo: Mediaset sarebbe interessata all’evento anche per contrastare il Radio Italia Live, il programma di Radio Italia approdato su Real Time del gruppo Discovery, che starebbe pensando anche alla trasmissione sul 9. Voci dicono che Publitalia avrebbe già messo in vendita gli spazi pubblicitari per la programmazione su Italia Uno nel mese di agosto.

Staremo a vedere, come anche attendiamo notizie sul fronte delle tappe, probabilmente cinque. Alla conduzione con il direttore Alan Palmieri dovrebbe esserci Elisabetta Gregoraci.