“Karma” è l’ottimo singolo d’esordio della svedese KeyRa

Lei si chiama Klara KeyRa Kärrman, ha 17 anni ed è il nuovo talento della musica pop svedese. “Karma” è il singolo di lancio che sta in questi giorni girando nelle radio svedesi, che lo vede anche in veste di autrice insieme ad un team di connazionali emergenti.

Ha cominciato giovanissima passando per alcuni show televisivi come “My camp rock” e “Sing- Sing” e nel 2014 ha vinto lo Stage Academy come artista svedese dell’anno. Non solo: è titolare di uno show radiofonico sull’emittente P4.

Si è esibita anche in diversi palchi festivalieri, sia in Italia, che in Spagna, Svezia, Malta, Polonia, Romania e Russia, guadagnando dunque una buona esperienza live che a 17 anni le sta già permettendo di confrontarsi alla pari con artisti molto più grandi di lei.