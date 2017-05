Musicultura 2017, ecco i vincitori: c’è anche l’attore Bob Messini

Ci sono gli otto vincitori dell’edizione numero 28 di Musicultura e sono tutti cantautori. Si tratta di Lucio Corsi di Grosseto con Altalena boy; Nico Gulino di Catania con La musica non passa; Lovain di Taranto con 1, 2, 3; l’attore Bob Messini di Bologna (che il grande pubblico ricorda come componente del Trioreno a Drive In) con Statistica; Mirkoeilcane di Roma con Per fortuna; Francesco Papageorgiou di Parma con Amo la vita da farmi male; Francesca Sarasso di Vercelli con Non c’incontriamo mai e Simona Severini di Milano con Piccola Elsa. Otto scommesse artistiche capaci di raccontarsi e raccontare la vita in forma canzone, senza retorica.

Lovain e Nico Gulino -sono entrati nella rosa dei vincitori selezionati dal pubblico al termine di una votazione online durata quasi un mese e che ha coinvolto oltre 40.000 utenti Facebook. Altri cinque vincitori – Bob Messini, Mirkoeilcane, Francesco Papageorgiou, Francesca Sarasso, Simona Severini, – sono stati invece scelti dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia del concorso, che per questa 28° edizione è composto da Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Luca Carboni, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Max Gazzè, Giorgia, Lo Stato Sociale, Dacia Maraini, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Sandro Veronesi, Federico Zampaglione, Stefano Zecchi.

La scelta spettante a Musicultura è ricaduta su Lucio Corsi, primo tra gli esclusi nella graduatoria del Comitato Artistico.

Per tutto il mese di maggio il CD compilation del concorso distribuito nei negozi di dischi e nei principali digitale stores è stato trasmesso in rotazione radiofonica su Rai Radio 1 all’interno di Music Club, la trasmissione curata e condotta da John Vignola. Gli otto finalisti invece saranno protagonisti delle serate finali del concorso nazionale della canzone d’autore e popolare, in programma all’Arena Sferisterio di Macerata il 22, 23 e 25 giugno.