“É o amor”, il rock alternativo di The Code, dalle Isole Azzorre

L’Europa ha imparato a conoscere la musica portoghese con la vittoria di Salvador Sobral ma l’universo lusitano è in grande fermento. Una delle cose migliori è questa band che arriva dalle isole Azzorre chiamata The Code. Rock alternativo rigorosamente in lingua musicale. “É o amor”, è il singolo che accompagna “Estrada“, il loro lavoro, realizzato tutto nella città di Sao Miguel, della quale sono originari.

Attivi dal 2012 con questo nome, in realtà The Code sono attivi ormai da quasi 15 anni con varie denominazioni: l’approdo alla Farol Music, una delle maggiori etichette lusitane ha consentito loro di farsi conoscere al grande pubblico e guadagnare anche diversi passaggi in radio.

L’album è il primo di inediti della band, frutto di due anni di lavoro e di esibizioni live nei palchi in giro per il Portogallo. Sonorità moderne, interessanti, che mostrano un paese dalla grande vivacità a livello musicale.