Amici 16, secondo il cantante Riki Marcuzzo, vince il ballerino Andreas Müller

Il ballerino hip hop Andreas Müller vince Amici, sedicesima edizione, battendo in finale il cantante Riki Marcuzzo. La vittoria, per un esponente della categoria ballo, che arriva dopo 11 anni di astinenza: l’ultimo ballerino a vincere a livello assoluto era stato Ivan D’Andrea nel 2006. Poi più nulla, a parte le due annate 2011 e 2012 in cui fu assegnato un titolo per il canto e uno per il ballo.

Müller 19 anni, nato a Singen in Germania ma residente a Fabriano. Era rientrato in questa edizione dopo che l’anno scorso aveva dovuto abbandonare per un infortunio al gomito prima del serale. Faceva parte della squadra di Elisa.

Secondo posto e vittoria nella categoria canto per Riki, all’anagrafe Riccado Marcuzzo, milanese di Segrate, classe 1992, era nella squadra blu capitanata da Elisa ed è arrivato in concorso una prima parte di carriera passata fra lo studio del teatro e la passione per la musica. All’età di 17 anni inizia a prendere lezioni di canto. Dopo i primi successi in un importante concorso a Milano, decide di produrre il suo primo CD. I suoi modelli di riferimento sono Tiziano Ferro e Cesare Cremonini.

Il suo primo EP “Perdo le parole“, uscito pochi giorni fa, è arrivato in testa alla classifica FIMI, questa settimana dominata dagli artisti del talent show(al secondo posto c’è infatti “Oggi più che mai” di Thomas Bocchimpani e al terzo “Federica”, eponimo di Federica Carta, seconda classificata nel ballo). Ovviamente vince anche la sua categoria, quella del canto. Per lui anche premio della radio RTL 102.5.

Premi speciali per il cantante Mike Bird, una borsa di studio di 25000 euro. Sebastian Melo Taveira, secondo classificato nel canto vince invece una tournée con un importante coreografo francese e il premio della critica assegnato dai giornalisti presenti in sala.