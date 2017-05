Charts (28/5/2017): ancora protagonisti Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Prosegue indisturbata la marcia di Luis Fonsi e Justin Bieber in testa alle classifiche di vendita di tutta Europa. Il duo portoricano comanda con le due versioni di “Despacito“, quella normale e quella bilingue in coppia con Justin Bieber.

ALBANIA:Singoli: Katile-Majk

Album: Pranvere- Buta

AUSTRIA: Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Helene Fischer – Helene Fischer

BELGIO- Singoli: City lights- Blanche (Fiandre)/ Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Vallonia)/City lights- Blanche (Germanofono)

Album:Sciencing- Millonaire (Fiandre) /Volver – Benjamin Biolay (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

CIPRO – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

CROAZIA- Singoli: My friend – Jacques Houdek (slavi)/ Shape of you – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Život nije siv – Mja Dimsic (slavi)/÷ [Divide]- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yanke

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

FINLANDIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Vain Elämää – Kausi 6 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Ipseite – Damso

GERMANIA –Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Rammstein:Paris -Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

Album: Live -Charis Kostopoulos

IRLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Efnith okkar -Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Perdo le parole -Riki

LETTONIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LITUANIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

LUSSEMBURGO- Singoli:Amar pelos dois- Salvador Sobral

MALTA – Singoli:Symphony – Clean Bandit ft Zara Larrsson

NORVEGIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album: Wijzer – Andrè Hazes Jr.

PAESI BASSI- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Harry Styles- Harry Styles

POLONIA- Singoli:Something Just like this – The Chainsmokers ft Coldplay

Album: Harry Styles- Harry Styles

PORTOGALLO- Singoli:Amar pelos dois- Salvador Sobral

Album: Altar – The Gift

REPUBBLICA CECA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Harry Styles- Harry Styles

ROMANIA- Singoli:Shape of you – Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Vpusti muzyku -Elka

SAN MARINO – Airplay: Partiti adesso-Giusy Ferreri

SERBIA- Singoli: Ljubav na dar- The Frajle (Slavi)/You don’t know me – Jax Jones fr Raye (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

SLOVENIA- Singoli: Lansk sneg -MI2 (nazionali)/Blievers -Imagine Dragons (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album:Lo niego todo- Joaquin Sabina

SVEZIA- Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Album: Hov 1 -Hov 1

SVIZZERA-Singoli:Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (rmx ft Justin Bieber)

Album Helen Fischer -Helene Fischer

UCRAINA- Singoli: Shape of you – Ed Sheeran

UNGHERIA: Singoli: Szabadon – Akos

Album: ÷ [Divide]- Ed Sheeran