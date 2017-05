MTV Italia Awards 2017: trionfano Marco Mengoni e Michele Bravi

Michele Bravi e Marco Mengoni sono i protagonisti degli MTV Italia Awards, assegnati ieri sera a Piazza del Popolo: due premi per il cantante viterbese (Best Male e Best Fan), mentre il giovane umbro vince quello per la miglior performance assegnato il diretta con una votazione su twitter e facebook fra tutti gli artisti che si sono esibiti nella serata condotta da Francesco Gabbani.

Quanto al resto dei premi, assegnati a colpi di click, sapete il nostro giudizio e qui ve ne riferiamo per dovere di cronaca e perchè comunque sono un termometro della musica che segue il pubblico giovane. Il premio ad Ermal Meta, 12 anni di carriera, come Best New Artist, la dice lunga sul valore del concorso. Sotto, tutti i premiati.